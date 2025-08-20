Власти Коми намерены сделать Воркуту опорным городом в Арктике

Власти Республики Коми намерены развивать Воркуту в качестве опорного населенного пункта в Арктике, при этом уйдя от монозависимости, наряду с угольной отраслью создать газохимическую. Об этом сообщил врио главы региона Ростислав Гольдштейн в своем Telegram-канале по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла во вторник в Кремле.

"Развитие Воркуты как опорного арктического пункта. Сегодня 86% экономики города - это уголь, в отрасли занято 6 тысяч человек плюс еще 10 тысяч в обслуживающих сферах. Нельзя делать ставку только на уголь. Поэтому предложил строительство газохимического завода", - написал он.

Гольдштейн добавил, что при этом будут созданы новые рабочие места, а налоговые поступления в региональный бюджет оцениваются в более чем 100 млрд рублей.

"Сразу скажу - производство современное, все экологические стандарты в случае реализации проекта будут соблюдены", - отметил он.

Врио главы Коми среди предложений президенту отметил проект по газификации до 2030 года 32 населенных пунктов, а также повышение транспортной доступности, так как только чуть больше 40% региональных дорог соответствуют стандартам.