Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова предложила первой леди США Мелании Трамп обратить внимание на последствия атак со стороны Украины в российских регионах, в том числе на страдания детей.

"При полной поддержке поджигателей войны, евробюрократов и тех, кто стремится продолжать эту войну, совершаются провокационные, преступные, античеловеческие действия <...>. Они [ВСУ] бьют по детям, автомобилям, где едет ребенок, их ничего не останавливает", - отметила Памфилова на заседании ЦИК.

В связи с этим Памфилова вспомнила про письмо Мелании Трамп президенту РФ Владимиру Путину, в котором первая леди США его призвала к защите детей, отметив, что он способен сделать это "одним росчерком пера".

"Я вот думаю, хорошо бы было, чтобы Мелании Трамп отправили это все посмотреть. А то она пишет письма по поводу детишек, что они страдают. Интересно, а вот что страдают наши дети, Мелания и прочие, они видят это все вместе со своими коррумпированными Урсулами", - заявила Памфилова, назвав главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "политическим отребьем".

Она подчеркнула, что с учетом атак ВСУ на мирных граждан Центризбирком принял решение предоставить избирателям в приграничных регионах дополнительную возможность голосовать вне помещений - на придомовых территориях и в местах общего пользования - ради обеспечения безопасности.