«Ветераны России» обратились к Путину с просьбой

Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал учредить орден маршала Александра Василевского. Как сообщает News.ru, общественники направили соответствующее обращение президенту России Владимиру Путину.

Инициатива направлена на увековечение памяти выдающегося полководца, чье имя неразрывно связано с ключевыми победами в Великой Отечественной войне. По словам Резяпова, учреждение ордена рассматривается как важный шаг для укрепления патриотизма и исторической преемственности поколений, сохранения исторической памяти.

«Александр Михайлович Василевский — один из самых прославленных полководцев России, не потерпевший ни одного поражения. Его имя навсегда вписано в историю рядом с полководцами Суворовым, Кутузовым, Жуковым», — заявил Резяпов.

Он добавил, что под руководством Василевского Красная армия одержала победу в Сталинградской и Курской битвах, при освобождении Крыма, Белоруссии, Прибалтики и Кенигсберга. Кроме того, он возглавил Маньчжурскую операцию, завершившую Вторую мировую войну.