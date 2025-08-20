В США назвали возможные сроки встречи Путина и Зеленского

Встреча президента РФ Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским может состояться в течение ближайших двух недель, заявила в интервью телеканалу Fox News глава протокольной службы США Моника Кроули.

"Двусторонняя встреча президентов Путина и Зеленского может состояться в течение следующих двух недель", - поделилась подробностями она.

18 августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принимал в Белом доме главу киевского режима Владимира Зеленского и лидеров стран Европейского союза. Ранее он допускал возможность проведения в дальнейшем встречи в трехстороннем формате с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. 15 августа на Аляске прошел саммит Путина и Трампа.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп поддержали продолжение прямых переговоров между делегациями РФ и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась инициатива о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева.