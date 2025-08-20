Страны Запада ни разу не сказала ни слова о положении русского языка и русскоязычных людей на Украине, независимо от их настоящих или исторических связей с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

© Global Look Press

По ее словам, западное сообщество «ни разу бровью не повело» на фоне того, что нарушаются ими же придуманные и ими же внедренные положения всяких международных организаций.

Дипломат подчеркнула, что, вопреки закреплению положения о языках национальных меньшинств в конституции Украины, было уже принято много законов о ликвидации русского языка.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в конституции Украины, несмотря на принятые законы, запрещающие русский язык в некоторых сферах жизни, сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русскоязычных граждан и других нацменьшинств. По его словам, Зеленскому необходимо об этом вспомнить.