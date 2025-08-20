Затулин сравнил протесты в Сербии с акциями в Белоруссии в 2020 году

Не исключено, что у них могут быть «те же» заказчики.

Западу необходимо привести к власти в Белграде «более лояльных людей», чтобы страна стала «антироссийской».

Таким мнением первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я думаю, что они могут быть теми же [заказчики протестов в Белоруссии в 2020 году и сейчас в Сербии — прим. ГМ], могут быть чуть-чуть разные, но очевидно, что ситуация во многом совпадающая. Я уверен, что в конечном счёте причиной всего происходящего в Сербии, кроме внутренних [проблем — прим. ГМ], которые, безусловно, существуют, есть и настойчивое желание Запада привести к власти в Сербии людей более лояльных. Я не могу сказать, что президент Александр Вучич не готов ни о чём договариваться, не готов на компромиссы. Он пытается с Западом наладить диалог, с Америкой, с Евросоюзом. Но оказывается, что этого им недостаточно. Им надо, чтобы Сербия была не просто частью европейской, а чтобы она была антироссийской. Этого Вучич не может никоим образом добиться. Этого оказывается достаточно, чтобы все усилия европейских партнёров были направлены на то, чтобы дестабилизировать Сербию. Западу нужен другой руководитель и другая Сербия».

С 13 августа крупнейшие сербские города захлестнула новая волна уличных беспорядков. Протестующие пошли на штурм административных зданий и отделений правящей Сербской прогрессивной партии. Дело дошло до поджогов помещений, в которых находились люди. В ночь на 17 августа около 4 тыс. человек атаковали здания городской администрации, суда и прокуратуры в городе Валево.

С 9 августа 2020 года по март 2021 года в Белоруссии проходили массовые протесты. Они начались после объявления результатов президентских выборов, на которых, по данным ЦИК республики, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Его главный конкурент Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов.