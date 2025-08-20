Азаров: Путин и Зеленский вряд ли встретятся до конца августа

Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с с украинским лидером Владимиром Зеленским вряд ли состоится до конца августа. Об этом в интервью ТАСС рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он подчеркнул, что такая встреча требует тщательной подготовки, поэтому, она вряд ли сможет состояться до конца месяца. При этом Азаров не исключил саму возможность проведения такой встречи. В то же время экс-премьер отметил, что излагаемая Зеленским позиция не может найти поддержки и компромисса у руководства России.

Поэтому переговорной группе, которая будет готовить встречу глав Украины и России, необходимо найти какие-то точки соприкосновения. 20 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что сроки проведения трехсторонних переговоров между Россией, Соединенными Штатами и Украиной будут зависеть от итогов встречи Путина и Зеленского.