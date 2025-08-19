Эйсмонт: Белоруссия готова организовать встречу Путина и Зеленского
Белорусская сторона готова организовать встречу главы российского государства Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Об этом изданию «Ведомости» заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
«Если надо для мира в нашей братской республике — мы любую встречу организовать готовы», — сообщила она.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что с американской стороны координировать работу с Россией и Украиной для проведения встречи на уровне лидеров будут вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.