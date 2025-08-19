Белоруссия готова организовать встречу Путина и Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов организовать встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

По словам Эйсмонт, Белоруссия может выступить в качестве посредника между Москвой и Киевом. При этом она уточнила, что этот вопрос еще не обсуждался с президентом США Дональдом Трампом.