Белоруссия готова организовать встречу Путина и Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов организовать встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
По словам Эйсмонт, Белоруссия может выступить в качестве посредника между Москвой и Киевом. При этом она уточнила, что этот вопрос еще не обсуждался с президентом США Дональдом Трампом.
«Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если надо для мира в нашей братской республике – мы любую встречу организовать готовы. И проведем все на высшем уровне. Но эту тему президент Беларуси с американским коллегой не обсуждали», — заявила она.