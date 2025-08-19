Белый дом раскрыл обещание Путина по встрече с Зеленским

Президент России Владимир Путин пообещал провести личную встречу с Владимиром Зеленским в ближайшие недели, рассказала на традиционном брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили Левитт подтвердить сведения о том, что глава России в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом пообещал лично встретиться с Зеленским.

«Да, он обещал», — ответила пресс-секретарь.

Левитт уточнила, что, по ее данным, подготовка к этой встрече уже ведется.

Ранее сообщалось, что в разговоре с Трампом российский лидер предложил провести встречу с Зеленским в Москве.

Стало известно, с какой просьбой Трамп обратился к Путину

Журналисты заметили, что Зеленский, находившийся во время звонка в Белом доме, сразу ответил «нет».

Позже появились публикации о том, что в качестве возможной площадки предлагались также Швейцария, Венгрия, ряд других стран.