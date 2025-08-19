Стало известно, с какой просьбой Трамп обратился к Путину

Глава США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным призвал его быть «реалистом» при обсуждении территориальных требований. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Источник рассказал, что Владимир Зеленский в ходе переговоров с Трампом заявил о готовности к обсуждению территориальных требований России.

Вместе с тем, отметил собеседник портала, украинский лидер подчеркнул, что желает обсуждать эту тему с Путиным напрямую, в беседе один на один.

По словам источника, Трамп выслушал собеседника и одобрил его требования.

Журналисты заметили, что с целью разработки гарантий безопасности для Киева США, Европа и Украина создали совместную комиссию.

Стало известно, как Зеленский ответил на предложение Путина о встрече в Москве

Ранее в Москве сообщили, что территориальные изменения станут неотъемлемым компонентом возможных договоренностей для Украины.