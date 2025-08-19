Стало известно, какой формат встречи Путина и Зеленского готовят США

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом обратился к нему с просьбой организовать встречу с Владимиром Зеленским один на один. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

18 августа Трамп встретился в Белом доме с Зеленским и рядом европейских лидеров. В ходе переговоров глава США позвонил Путину с тем, чтобы обсудить подготовку к саммиту с украинским политиком.

«Команда Трампа начала работать над этим. [Специальному посланнику президента США] Стиву Уиткоффу поручено разобраться», — отметил собеседник портала.

По его словам, глава России отметил в беседе, что Трампу «не обязательно приезжать» на эту встречу.

По данным портала, американский лидер в интервью Fox & Friends сообщил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече Путина и Зеленского.

«Я думал, что позволю им встретиться, они не были лучшими друзьями», — пояснил Трамп.

Президент США выразил надежду на то, что Путин будет «вести себя хорошо», а Зеленский «проявит гибкость».