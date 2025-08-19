Исследование показало, как американцы относятся к Путину

Издание Economist и компания YouGov провели исследование, которое показало, как жители США относятся к президенту России Владимиру Путину.

По данным РИА Новости, 41% опрошенных считает, что Владимир Путин – "в какой-то степени сильный руководитель", а 32% американцев уверены, что Путин – очень сильный лидер.

Исследование проводилось с 15 по 18 августа среди 1568 взрослых американцев, и погрешность результатов составляет 3,5%.