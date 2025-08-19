AFP: Путин предложил встретиться с Зеленским в Москве
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу с Владимиром Зеленским в Москве. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.
По данным агентства, соответствующее предложение Путин сделал во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. В Москве эту информацию пока не подтвердили.
При этом, согласно информации AFP, Зеленский, который во время разговора Путина с Трампом находился в Белом доме, сразу отверг данное предложение.
Ранее президент РФ заявил о готовности встретиться с Зеленским, но для этого необходимо создать «определенные условия».