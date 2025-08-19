Лавров ответил на слова Рубио об оплате топлива на Аляске наличными

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24» прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что российская делегация на Аляске ввиду санкций была вынуждена оплачивать топливо наличными.

© Газета.Ru

«За топливо всегда нужно платить. Наличными или нет — это не имеет значения», — сказал дипломат.

По словам Лаврова, расходы на топливо входят в ответственность страны, руководство которой с в формате делегации посещает другое государство.

Незадолго до этого Рубио заявил, что во время встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске российской делегации пришлось расплатиться наличными, чтобы заправить топливом свои самолеты.

Он подчеркнул, что все ранее введенные антироссийские санкции продолжают действовать, и прибывшая на Аляску российская делегация в этом наглядно убедилась — они не могли воспользоваться собственной банковской системой.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности.