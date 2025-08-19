Пресс-служба Стармера: "коалиция желающих" обсудила отправку войск на Украину

В ходе виртуальной встречи "коалиции желающих" затрагивалась тема отправки войск европейских стран на Украину в случае прекращения боевых действий. Об этом заявили в пресс-службе премьер-министра Великобритании Кира Стармера, передает ТАСС. " ...планировщики "коалиции желающих" встретятся со своими американскими партнерами в предстоящие дни для дальнейшей выработки планов по обеспечению надежных гарантий безопасности и подготовке размещения сил сдерживания, если боевые действия прекратятся", - говорится в заявлении. В канцелярии отметили, что европейские лидеры также обсудили возможность введения новых антироссийских санкций. Лидеры ЕС встретились в виртуальном формате во вторник в 13:00 по брюссельскому времени (14:00 мск), чтобы обсудить итоги состоявшихся накануне переговоров с президентом США Дональдом Трампом и скоординировать следующие шаги по гарантиям безопасности для Украины. В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что стремление Франции и Германии к размещению своих сил на Украине не создаст проблем с РФ, потому что стороны хотят направить войска после завершения конфликта. Он добавил, что во время его президентства американских военнослужащих на Украине не будет.