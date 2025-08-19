Лавров прокомментировал слова Рубио об оплате топлива на Аляске наличными

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал слова американского госсекретаря Марко Рубио о том, что делегации России из-за санкций пришлось платить наличными за топливо на Аляске.

«За топливо всегда нужно платить. Наличными или нет — это не имеет значения», — заявил он «России-24».

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, беседуя с журналистом Павлом Зарубиным, объяснил проблемы, которые возникли в процессе выдачи журналистам кремлёвского пула виз США. Он пошутил, что США разучились выдавать визы.