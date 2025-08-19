Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимиру Зеленскому «показали на карте», что бывает с теми, кто без мудрости пытается управлять страной. Об этом сообщает «КП».

Дипломат напомнила слова Зеленского, сказанные 11 лет назад. Тогда в интервью на телеканале «Юнион» он заявил, что он не из «тех товарищей», которое могут пойти в политику по просьбе — комик отмечал, что он недостоин быть главой государства, поскольку недостаточно мудр.

«Видео я храню с того самого эфира. Вот ему в Белом доме и показали на специальной карте, что бывает с теми, кто в отсутствии мудрости и необходимых достоинств лезет управлять страной», — сказала Захарова.

Напомним, что 18 августа Владимир Зеленский и семь европейских лидеров встретились в Вашингтоне с Трампом. Главной темой переговоров стало участие США в гарантиях безопасности Украины. В Овальном кабинете в момент встречи находилась карта Украины, на которой указывалась территория под контролем РФ.