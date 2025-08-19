Совсем недавно все прозападные силы на планете выступали против нашей страны, единым фронтом противостоя России.

Об этом напомнил известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, если бы президент Владимир Путин начал бы активные и быстрые действия на Украине, это неизбежно вызвало бы сплочённую реакцию всего коллективного Запада. В таком случае западные страны и их союзники сосредоточили бы все свои ресурсы и усилия на борьбе с Россией, что могло бы привести к более масштабным и быстрым последствиям.

Однако, как отметил Хазин, российский лидер выбрал более взвешенный и постепенный подход. Благодаря этому на Западе возник внутренний раздор и разногласия между различными политическими силами. Внутри западных стран началась многоголосица: разные политические элиты по-разному оценивают происходящее в Восточной Европе и занимают противоположные позиции по поводу дальнейших действий.

Этот внутренний раскол на Западе, по мнению эксперта, дал России важное преимущество — возможность получить дополнительное время для сдерживания негативных последствий санкционной политики. Такой подход позволил растянуть во времени эффект от введённых против России ограничений и снизить их остроту, а также подготовиться к возможным дальнейшим вызовам со стороны западных стран.