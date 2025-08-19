Почему Путин не стал торопиться с победой на Украине, рассказал Хазин

Совсем недавно все прозападные силы на планете выступали против нашей страны, единым фронтом противостоя России.

«Неторопливость» Путина на Украине привела к удивительному результату
Об этом напомнил известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, если бы президент Владимир Путин начал бы активные и быстрые действия на Украине, это неизбежно вызвало бы сплочённую реакцию всего коллективного Запада. В таком случае западные страны и их союзники сосредоточили бы все свои ресурсы и усилия на борьбе с Россией, что могло бы привести к более масштабным и быстрым последствиям.

Однако, как отметил Хазин, российский лидер выбрал более взвешенный и постепенный подход. Благодаря этому на Западе возник внутренний раздор и разногласия между различными политическими силами. Внутри западных стран началась многоголосица: разные политические элиты по-разному оценивают происходящее в Восточной Европе и занимают противоположные позиции по поводу дальнейших действий.

Этот внутренний раскол на Западе, по мнению эксперта, дал России важное преимущество — возможность получить дополнительное время для сдерживания негативных последствий санкционной политики. Такой подход позволил растянуть во времени эффект от введённых против России ограничений и снизить их остроту, а также подготовиться к возможным дальнейшим вызовам со стороны западных стран.