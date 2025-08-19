Лавров рассказал, как в США отреагировали на его свитер с надписью «СССР»

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что американская сторона оценила свитер «СССР», в котором он прибыл на саммит на Аляске.

© Администрация президента РФ

— Без всяких истерик, просто сказали, что им понравилась эта рубашка, как (госсекретарь США — прим. «ВМ») Марко Рубио выразился, — сообщил Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, из свитера сделали сенсацию, хотя на самом деле в нем нет ничего необычного.

15 августа Лавров прибыл в Анкоридж (Аляска) в жилете и в белом свитере с надписью «СССР». Репортеры поинтересовались у дипломата, был ли он на Аляске до этого, на что получили утвердительный ответ. Позже журналистка Анастасия Кашеварова раскрыла стоимость этого элемента одежды. По ее словам, производством свитера занимается челябинский бренд одежды Selsovet, стоит такой наряд 10 990 рублей.

Также политолог Алексей Мартынов заявил, что надпись «СССР» на груди Лаврова может быть исторической отсылкой. Специалист пояснил, что в данном случае речь может идти о двусторонних связях США и СССР в XX столетии.