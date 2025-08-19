Лавров напомнил Стуббу историю Финляндии

Lenta.ruиещё 2

Финляндия взяла на себя обязательства и подписала договор о вечном нейтралитете, но при этом вступила в Североатлантический альянс. Таким образом глава МИД России Сергей Лавров напомнил финскому президенту Александру Стуббу историю собственной страны, передает ТАСС.

Лавров напомнил Стуббу историю Финляндии
© Lenta.ru

«В 1944 году Финляндия, которая была на стороне гитлеровской Германии, подписала договоренности с СССР. Недавно президент Стубб цитировал это. Я его хорошо знаю, он был главой МИД. Они подписали договор о вечном нейтралитете, о том, что ни одна из сторон – ни СССР, ни Финляндия – никогда не вступят в структуры, направленные против другой стороны. Где все это?», — задался вопросом дипломат.

Лавров указал на то, что финская сторона вступила в НАТО, которую Москва «считает своим врагом». Он также подчеркнул, что территориальные изменения часто являются «неотъемлемым компонентом» достижения договоренностей об урегулировании конфликтов.

Ранее Стубб сравнил украинский конфликт с советско-финской войной и заявил, что данные ситуации похожи. По его словам, он не имел в виду, что Украина должна будет стать нейтральной и пойти на территориальные уступки, как это сделала Финляндия в 1944 году.