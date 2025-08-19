У президента США Дональда Трампа есть приглашение посетить Россию. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Россией 24».

Как уточнил глава ведомства, на Аляске на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин это приглашение подтвердил. При этом, по словам Лаврова, Трамп заинтересовался предложением.

«У него есть приглашение, как вы знаете. И на Аляске на пресс-конференции президент Путин это приглашение подтвердил, и Дональд Трамп, если я правильно помню, сказал, что это очень интересно», — подчеркнул министр.

До этого Трамп не исключил того, что приедет в Москву на следующую встречу с российским коллегой. Напомним, что в минувшую пятницу на территории Аляски состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Встреча лидеров прошла на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в формате «три на три» длились два часа и сорок пять минут.

Также 18 августа Владимир Зеленский и семь европейских лидеров встретились в Вашингтоне с Трампом. Главной темой переговоров стало участие США в гарантиях безопасности Украины.