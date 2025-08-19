Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Украине на новый уровень. По его мнению, Европа не должна помешать этому.

«Ключевым для Старого Света должен быть принцип — "не навреди" (...) Европа должна прислушаться к призыву [президента России] Владимира Путина и не мешать переговорному процессу. А он имеет шансы выйти на новый виток», — обозначил Слуцкий.

Парламентарий подчеркнул, что президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским акцентировал внимание на том, что Киеву не предоставят членство в НАТО, а «режим тишины» не станет необходимым условием для работы над мирным соглашением, что отражает подходы российской стороны.

Слуцкий также обратил внимание на то, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца о прекращении огня и введении на Украину контингента стран НАТО не будет способствовать долгосрочному миру.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что карта Украины, установленная в Овальном кабинете Белого дома перед встречей Трампа с Зеленским, показала, что США поддерживает Россию.