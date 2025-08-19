Террористы, которые пытались подорвать Крымский мост, перевозили 130 килограммов взрывчатки, которые были замаскированы в автомобиле под батарею. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым-24".

По его словам, этот автомобиль пересек границы многих европейских стран.

Напомним, накануне в ФСБ сообщили, что на Крымском мосту предотвращен теракт, готовившийся спецслужбами Украины.

На мосту должен был взорваться автомобиль Chevrolet Volt с мощным самодельным взрывным устройством. Водитель не знал о грузе в автомобиле - украинские спецслужбы планировали использовать его "втемную".

ФСБ предотвратила попытку взорвать Крымский мост

В ходе операции были задержаны лица, причастные к доставке автомобиля в Россию.

В ФСБ отметили, что это уже вторая попытка Киева использовать машину со взрывчаткой для диверсий на Крымском мосту с начала этого года.