Путин поручил уделять больше внимания семьям погибших участников СВО
Семьям погибших участников специальной военной операции должно быть уделено самое большое личное внимание. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы республики Коми Ростиславом Гольштейном.
"В приоритете в последнее время и на предыдущей работе, так и сейчас остается, конечно же, выполнение всех задач, которые связаны со специальной военной операцией", - заверил региональный лидер.
"Республика Коми здесь добилась хороших успехов. У нас ребята все в очень хорошей степени вовлеченности, большие патриоты", - добавил он. "У нас пять Героев России. К сожалению, только один живой, это Станислав Кочев. Он сейчас находится в федеральной программе "Время героев" и в тройке на выборах депутатов Государственного совета Республики Коми", - сообщил Гольдштейн. "Вы сказали про тех людей, которые свою жизнь отдали за Отечество, за Родину. О семьях не забывайте заботиться", - подчеркнул Путин. "Самое большое внимание, личное внимание должно быть этому уделено", - указал он.
Врио главы Коми заверил, что каждая семья участника СВО на контроле.
"Могу буквально по каждому сказать", - заметил он.