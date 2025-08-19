Лавров отверг стремления России «просто захватить Донбасс»

Россия никогда не стремилась «просто захватить территории» Крыма или Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

© Lenta.ru

«Хочу еще раз особо подчеркнуть, мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории. Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия как территории никогда не были нашей целью», — подчеркнул министр.

По его словам, целью России была защита русских людей, исторически проживавших в Крыму и Донбассе, а также проливавших кровь на них и строивших города, порты, заводы и фабрики.