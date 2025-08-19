Глава МИД России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24» посоветовал Владимиру Зеленскому, который «печётся о своей конституции», вспомнить о статьях Конституции о правах русских.

Он отметил, что в Конституции Украины несмотря на принятые законы о запрете русского языка сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русского и других национальных меньшинств.

«Если он так печётся о своей конституции, то я бы начал с её первых статей, где именно это обязательство и закреплено», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее на Украине возмутились, что украинские беженцы за границей говорят на русском.

Также омбудсмен Украины предложила убрать русский из языков, подлежащих защите.