В России оценили вероятность встречи Путина и Зеленского до конца августа

Для встречи президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского нет ничего невозможного, но многое будет зависеть от позиции западных партнеров Киева, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее журналист Axios Барак Равид США Дональд Трамп надеется организовать встречу российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа.

Чепа указал, что на двухсторонней встрече президент США Дональд Трамп дал четкое понимание Зеленскому, что необходимо сделать для мирного соглашения, и обозначил реперные точки для его реализации. Далее подготовительный вопрос во многом будет зависеть от партнеров Зеленского, добавил он.

«Мы видели вчера их грустные физиономии в Белом доме. Очевидно, все прошло не так, как им бы хотелось, поэтому они будут пытаться строить новые козни и это будет влиять на скорость принятия решения Зеленским. (...) Гнать эту встречу, чтобы она прошла именно в какие-то сроки, в 50 дней или 10 дней, — все это не работает. Мы должны предусмотреть и проработать все возможности, и чем конкретнее будет это соглашение, тем будет оно надежнее. Поэтому, я думаю, встреча обязательно состоится», — считает депутат.

Парламентарий добавил, что на встрече в Белом доме поднимался вопрос и о легитимности Зеленского, который заверил, что готов говорить о выборах, но после обеспечения безопасности их проведения. Депутат подчеркнул, что соглашение было бы надежнее, если бы его подписал законный президент, и подчеркнул, что Россия хочет долгосрочного и надежного мира.

Ранее Трамп объявил, что начал подготовку к личной встрече Путина и Зеленского. Он отметил, что место ее проведения пока не определено. После этого, по словам президента, могут состояться трехсторонние переговоры, в которых уже будет задействован он сам.