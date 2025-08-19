Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале одно из заявлений президента Финляндии Александра Стубба, сделанных на вчерашней встрече в Вашингтоне.

Напомним, что Стубб ранее объяснил свое присутствие в Белом доме на встрече президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским протяженной границей с Россией и историческим опытом. Стубб выразил уверенность, что решение конфликта на Украине будет найдено в 2025 году. Он обратил внимание на то, что решение уже было найдено в 1944 году.

По словам Захаровой, «большой вопрос, понял ли Стубб весь ад своей реплики». Она заявила, что Стубб не учел исторический контекст: с 1939 по 1940 и с 1941 по 1944 годы Финляндия была в состоянии вооруженного конфликта с СССР, включая участие в блокаде Ленинграда, где погибло более 1 миллиона человек. В 2022 году суд признал действия оккупационных властей Финляндии военным преступлением.

Президент Финляндии впечатлил Трампа словами о городах Донбасса

Она также напомнила о зверствах финнов в период Гражданской войны и создании концлагерей в Карелии, где погибли тысячи людей. В Финляндии евреи также страдали от репрессий и выдачи гестапо, сообщила Захарова.

Она отметила, что в 1944 году Финляндия заключила Московское перемирие, отказавшись от нацистов и вступив в войну на стороне СССР. Таким образом, по словам Захаровой, если Стубб хочет действовать как в 1944 году, ему следует выступить против своих недавних союзников-нацистов.