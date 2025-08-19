Коалиция желающих войны с Россией не смогла переиграть президента США Дональда Трампа на его поле, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев по итогам встречи американского лидера с Владимиром Зеленским и представителями ЕС.

«Коалиция желающих войны с Россией не смогла переиграть президента на его поле. Европа благодарила и заискивала. Вопрос в том, что запоёт дома о гарантиях и территориях киевский шут», — написал Медведев в соцсети X.

Ранее в Daily Mail отмечали, что Зеленский на встрече с Трампом в Белом доме выглядел очень нервным.

Медведев порассуждал о мире через силу с Украиной

В NBC News обратили внимание, что в кабинете разместили карту Украины с освобождёнными Россией территориями.

Позже сам Зеленский заявил, что готов к двусторонней встрече с Путиным.