В России усомнились в проведении четырехсторонних переговоров по Украине

Четырехсторонняя встреча лидеров США, России, Украины и стран ЕС может оказаться сложной задачей. Как сообщает News.ru, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий отметил, что «чем больше сторон — тем сложнее договариваться». Президент США Дональд Трамп, по мнению Чепы, тоже это понимает. Европа же в текущей ситуации пытается отстоять часть своих интересов, но это «вряд ли произойдет».

Депутат добавил, что трехстороннюю встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским Трампу тоже нужно еще подготовить. Трамп осознает, что для нее также потребуется «провести какие-то более согласительные действия», хотя ни у Киева, ни у Европы такой риторики пока «не получается».

Напомним, что 18 августа Зеленский семь европейских лидеров встретились с Трампом в Вашингтоне. Главной темой переговоров стало участие США в гарантиях безопасности Украины.