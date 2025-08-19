В Госдуме сделали заявление о встрече Трампа с Зеленским

Президенту США Дональду Трампу удалось добиться поставленных задач в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Европы. Об этом заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Эксперт отметил, что во время диалога обсуждались и выборы на Украине, и невозможность вступления страны в НАТО, и необходимость переговоров без прекращения огня. По его словам, Трамп в короткой 25-минутной встрече «сумел предъявить основные требования: что необязательно сначала объявлять прекращение огня, чего добивались европейцы и Зеленский на протяжении всего этого времени, что мирное соглашение можно заключать по ходу».

«Еще раз он подчеркнул, что Украина не будет в НАТО — решение, которое было принято Соединенными Штатами до переговоров с Путиным», — подчеркнул специалист.

18 августа Владимир Зеленский и семь европейских лидеров встретились в Вашингтоне с Дональдом Трампом. Главной темой переговоров стало участие США в гарантиях безопасности Украины.

Зеленский прокомментировал итоги встречи с Трампом

В минувшую пятницу на территории Аляски состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Встреча лидеров прошла на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Переговоры в формате «три на три» длились два часа и сорок пять минут.