Спецпредставитель Путина опубликовал фото Трампа под хит «Матушка-земля»

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опубликовал серию фотографий, на которых президент США Дональд Трамп разговаривает с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Звонок с президентом Путиным», — сказано в публикации.

При этом Дмитриев сопроводил ее песней «Матушка-земля» Татьяны Куртуковой.

Ранее аналогичные снимки были размещены на странице Белого дома в социальной сети X.

«Президент Дональд Трамп разговаривает по телефону с президентом Путиным в Овальном кабинете», — говорится в подписи к публикации.

До этого советник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор. Беседа двух политиков продолжалась около 40 минут. В ходе разговора Трамп проинформировал Путина о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран.