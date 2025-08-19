Миронов: Европа не понимает, что сохранение режима Зеленского не гарантирует мир
Европейские лидеры не понимают, что сохранение режима Владимира Зеленского не гарантирует прочный мир на Украине.
Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Уверен, сохранение режима Зеленского не гарантирует прочный мир на Украине и не отвечает интересам России, равно как интересам Европы и самих США. Трамп это понимает, европейцы — нет», — сказал он.
По его словам, европейские лидеры «тешат себя иллюзиями, что именно война с Россией руками украинцев позволит им победить».
Миронов также отметил, что тезисы президента США Дональда Трампа на встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме стали для европейцев тяжёлым ударом.
«Для европейских русофобов все это, конечно, тяжёлый удар — брыкались как могли! Пытались льстить Трампу и одновременно спорить с ним — жалкое зрелище!» — отметил он.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT заявил, что результат российско-американского саммита стал воплощением кошмара наяву для Владимира Зеленского.