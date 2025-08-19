Европейские лидеры не понимают, что сохранение режима Владимира Зеленского не гарантирует прочный мир на Украине.

Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Уверен, сохранение режима Зеленского не гарантирует прочный мир на Украине и не отвечает интересам России, равно как интересам Европы и самих США. Трамп это понимает, европейцы — нет», — сказал он.

По его словам, европейские лидеры «тешат себя иллюзиями, что именно война с Россией руками украинцев позволит им победить».

Миронов также отметил, что тезисы президента США Дональда Трампа на встрече с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме стали для европейцев тяжёлым ударом.

«Для европейских русофобов все это, конечно, тяжёлый удар — брыкались как могли! Пытались льстить Трампу и одновременно спорить с ним — жалкое зрелище!» — отметил он.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT заявил, что результат российско-американского саммита стал воплощением кошмара наяву для Владимира Зеленского.