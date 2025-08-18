В МИД РФ оценили переговоры Трампа с европейцами

Переговоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами выявили расхождения в подходах США и ЕС к урегулированию на Украине. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».

«Трамп на встречах заявил, что прекращение огня не является необходимым для урегулирования. Европейские же лидеры настаивали на режиме прекращения огня и американских гарантиях безопасности», — сказал дипломат.

Мирошник подчеркнул, что в ходе заявлений «четко обозначилась разница подходов».

18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.