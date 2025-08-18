Мединский назвал видео с заявлениями о сдаче Аляски в аренду дипфейком

Помощник главы российского государства Владимир Мединский заявил, что видео с якобы его заявлениями о сдаче Аляски в аренду США является дипфейком.

«Это дипфейк, причём дипфейк плохо сделанный. Потому что, если смотреть внимательно, там мимика не совпадает с произносимым текстом», — сказал он в эфире Sputnik.

Помощник президента напомнил, что в действительности Аляска была продана.

Ранее Кремль назвал символичным место проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.