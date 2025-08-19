В соцсетях главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева появилась публикация под песню «Матушка» исполнительница Татьяны Картуковой, посвященная вчерашнему телефонному разговору Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет RT.

К посту приложено фото карты, размещенной в Овальном кабинете перед встречей президента США с Владимиром Зеленским и непосредственный момент звонка американского лидера Владимиру Путину.

Как ранее сообщал The Spectator, во время встречи Трампа, Зеленского и европейских лидеров 18 августа 2025 года не обсуждались условия завершения конфликта, приемлемые для России.

В Госдуме сделали заявление о встрече Трампа с Зеленским

По мнению обозревателя издания, участники стремились лишь избежать публичной перепалки между американским президентом и главой Украины, а не вести предметный диалог о прекращении огня.