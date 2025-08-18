Трамп заявил, что Путин согласился на гарантии безопасности для Украины

Президент России Владимир Путин в ходе саммита на Аляске согласился принять гарантии безопасности для Украины. Об этом президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. Трансляцию с места событий ведет C-SPAN.

«Президент Путин согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины и это один из ключевых пунктов, которые нам нужно учитывать», — сказал он.

18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа и Зеленского. Это их первые личные переговоры после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале.

В Вашингтон также прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.