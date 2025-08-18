Западные страны со всё большей неохотой созывают заседания Совбеза ООН по теме украинского кризиса, поскольку политика Киева становится всё более очевидной.

Об этом ТАСС сказал и. о. постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

«Складывается впечатление, что нашим западным коллегам становится всё сложнее созывать подобные заседания, так как ядро гнусной политики на Украине становится всё более и более очевидным», — заявил он.

Полянский также отметил, что Россия никогда не выступает против диалога на тему Украины.

Ранее Полянский указал на лицемерие профильных сотрудников секретариата всемирной организации и политическую эксплуатацию конфликта на Украине в Совбезе странами Запада.