В МИД РФ резко ответили на намерение Британии разместить на Украине военных НАТО

Россия не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, это чревато непредсказуемыми последствиями. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

© Газета.Ru

«Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями. Заявления же на сей счет отдельных европейских стран, включая Великобританию, по существу фиксируют их откровенно провокаторские и хищнические устремления на украинском направлении», — сказано в заявлении Захаровой.

11 августа Великобритания и Франция заявили о готовности направить до 50 тысяч военнослужащих на Украину после заключения перемирия с Россией. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне заявили, что контингент станет основой международной коалиции из более чем 30 стран, поддерживающих безопасность Украины. Ожидается, что миссия будет включать патрулирование воздушного и морского пространства, а также помощь в восстановлении украинской армии.