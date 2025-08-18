МИД РФ уличил Британию в подрыве мирных усилий России и США по Украине

Высказывания руководства Великобритании по Украине после саммита на Аляске явно направлены на подрыв мирных усилий США и России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

© Российская Газета

Как отметила дипломат, на фоне стремления Москвы и Вашингтона к урегулированию конфликта вокруг Украины, "из Лондона продолжают сыпаться высказывания, которые … явным образом направлены на их подрыв".

В доказательство на Смоленской площади привели заявление по итогам онлайн-заседания "коалиции желающих", в котором говорилось о размещении на Украине западного военного контингента в случае прекращения огня.

Также Захарова припомнила обещание министра обороны Великобритании Джона Хили снарядить военных на Украину для поддержания режима прекращения огня, когда он вступит в силу.