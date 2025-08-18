Политолог назвал плотной по содержанию встречу Путина и Слюсаря

Встреча президента России Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем в Кремле охватила широкий спектр вопросов, связанных с развитием региона. Об этом по ее итогам рассказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Это очень плотная по содержанию встреча, и, в общем-то, очень достойные результаты работы руководителя региона за 9 месяцев, несмотря на крайне сложную ситуацию в агропромышленном комплексе», — отметил он.

Минченко подчеркнул, что Слюсарь проявил государственническое мышление, подняв проблемы не только аграриев Ростовской области, но и всего агропромышленного комплекса страны.

По мнению эксперта, несмотря на сложности, связанные с неурожаем, в регионе активно развивается сельское хозяйство. Он отметил, что регион имеет серьезные заделы в высокотехнологичном промышленном производстве, включая выпуск беспилотных летательных аппаратов, вертолетов, самолетов и двигателей.

«Очень важно, что Слюсарь, который пришел из промышленности, тем не менее уделил большое внимание вопросам развития здравоохранения, необходимости комплектации медицинских кадров, развитию таких программ, как «Земский доктор», «Земский фельдшер»», — добавил Минченко.

По его словам, еще одной важной темой стало транспортное значение Ростовской области. Он уточнил, что на встрече Слюсарь предложил строительство нового транспортного кольца для обеспечения скоростного сообщения с Мариуполем, Донецком и Луганском, а также для разгрузки города от транзитного движения грузового транспорта. Эксперт подчеркнул, что транзит является серьезной проблемой для региона.

«Слюсарь на данный момент оправдывает доверие президента, демонстрирует качество сильного управленца», — подчеркнул эксперт.

Минченко уточнил, что врио губернатора ведет антиистеблишментную кампанию, достаточно жестко и требовательно разговаривает с чиновниками, но при этом слушает избирателей.