Путин назначил нового замглавы МИД России
Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Любинского от должности посла в Австрии и назначил на пост замглавы МИД РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ вступил в силу с 18 августа.
«Освободить Любинского Дмитрия Евгеньевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Австрийской Республике. Назначить…заместителем министра иностранных дел РФ», — говорится в тексте.
Напомним, что Любинский занимал пост посла в Австрии с августа 2015 года.