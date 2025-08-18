Путин назначил нового замглавы МИД России

Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Любинского от должности посла в Австрии и назначил на пост замглавы МИД РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вступил в силу с 18 августа.

«Освободить Любинского Дмитрия Евгеньевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Австрийской Республике. Назначить…заместителем министра иностранных дел РФ», — говорится в тексте.

Напомним, что Любинский занимал пост посла в Австрии с августа 2015 года.