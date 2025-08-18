Европейских лидеров, которые едут на встречу с президентом США Дональдом Трампом, беспокоят условия, которые по итогам саммита на Аляске были озвучены президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

— Они будут оказывать давление на Зеленского и попытаются убедить Трампа повернуть в нужное им русло в вопросе мирного урегулирования, — объяснил депутат.

По его словам, европейские представители «партий войны» хотят быть в курсе событий и внести коррективы в процесс мирного урегулирования украинского кризиса, продвигая антироссийскую повестку.

— Менее двух часов, которые будут отведены Зеленскому, — свидетельство того, что главе киевского режима будет предложено больше слушать, чем говорить, — считает Белик.

По его мнению, Трамп донесет до главы киевского режима ясные и четкие условия окончания конфликта.

— Если Зеленский вновь пустится в ненужную демагогию и будет демонстрировать свое упрямство, обстоятельства сложатся не в его пользу, и европейские лидеры здесь тоже ему не помогут, — заключил парламентарий в беседе с RT.

Политолог Аслан Рубаев обратил внимание на уважительное отношение команды президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину, который посетил саммит на Аляске. Эксперт подчеркнул, что глава США не интересуется Украиной и рассматривает Зеленского как незначительную фигуру, в то время как Путин занимает важное место в мировой политике.

В Белом доме сообщили, что встреча президентов США и Украины начнется 18 августа в 13:15 по Вашингтону (20:15 по московскому времени) и продлится около часа.

Ранее в своем аккаунте в социальной сети Truth Social Трамп написал, что, по его мнению, Зеленский может достичь мира, если откажется от Крыма и планов по вступлению Украины в НАТО. По информации Financial Times, ссылающихся на высокопоставленного украинского чиновника, Владимир Зеленский готов рассматривать компромисс по линии фронта, если он будет отвечать интересам Украины.