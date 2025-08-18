Путин пообещал снять с Лаврова свитер

Российский лидер Владимир Путин перед саммитом с американским лидером Дональдом Трампом пошутил по поводу свитера главы МИД РФ Сергея Лаврова с надписью «СССР». Кадры момента встречи делегаций двух стран опубликовал журналист кремлевского пула Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Напомним, что Лавров прилетел на Аляску в необычном свитере — на нем на белом фоне написаны черные буквы «СССР». Уже на саммите, перед началом переговоров, его не обошел вниманием и госсекретарь США Марко Рубио. Он сделал комплимент главе МИД РФ, отметив, что ему нравится его «рубашка». На это немедленно обратил внимание Путин.

«Он вам подарит», — сказал российский лидер.

После этого Путин посмеиваясь указал на Лаврова и добавил: «Империалист!».

Напомним, что после переговоров с Путиным Трамп призвал Зеленского отказаться от идет вступления Украины в НАТО и от притязаний на Крым. Президент США заявил, что Зеленский может «практически сразу» положить конец конфликту с Россией, если этого захочет.