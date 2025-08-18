Миронов: Трампу для мира на Украине надо обсуждать скорейший уход Зеленского

Президент США Дональд Трамп на встрече с европейскими лидерами должен обсуждать не вопрос территорий, а скорейшее прекращение власти Владимира Зеленского. Такое мнение высказал председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Для достижения прочного мира на Украине президенту США Дональду Трампу и европейским лидерам надо обсуждать на переговорах в понедельник не территории, а скорейший уход Зеленского", - сказал Миронов ТАСС.

Он отметил, что Россия не ведет войну за территории. По словам депутата, при диктатуре Зеленского Украина превратилась в националистическое и террористическое государство.

"Европейцы должны понять, что мир в Европе невозможен, если у власти в Киеве останутся неонацисты. Вот о чем нужно говорить в Вашингтоне в первую очередь", - подчеркнул председатель партии.

Миронов добавил, что Трамп понимает, что выгоднее договориться, чем воевать. "Вариант диалога выглядит для Трампа тем более предпочтительнее, что США не придется для этого что-то отдавать, в отличие от Украины. Он явно хочет провернуть сделку по принципу "территории в обмен на мир", - считает депутат.

Трамп примет 18 августа в Вашингтоне Владимира Зеленского. Вместе с ним на встречу с американским лидером отправятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. О своих планах принять участие во встрече сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.