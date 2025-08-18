В России призвали протянуть безопасную зону на СВО до Днепра

Территорию безопасности в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине призвали протянуть до Днепра. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

«Учитывая, что мы планировали проведение денацификации и демилитаризации всей Украины, с учетом переговорного процесса, того, что США гарантируют безопасность России в рамках будущего подписания соглашения, то нам необходимо отстаивать интересы по так называемой безопасной зоне — это территория по Днепр», — обозначил депутат.

По словам Водолацкого, Россия не готова будет уступить территории до Днепра, поскольку это вопрос безопасности государства.

Парламентарий также подчеркнул, что в рамках договора о безопасности, США и те, кто присоединится к этому процессу, должны будут гарантировать, что на всей территории Украины не будет процветать неонацизм, а статус данной территории будет нейтральным.

Ранее президент США Дональд Трамп в разговоре с союзниками допустил, что Россия в рамках урегулирования украинского конфликта готова к обмену территориями с Киевом.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отмечал, что в обмене теоретически могут участвовать занятые Вооруженными силами России украинские территории, которые не входят в состав России, но где создается буферная зона для обеспечения безопасности страны.

В конце июня президент России Владимир Путин раскрывал глубину создаваемой буферной зоны безопасности в Сумской области. По его данным, она составляет от 8 до 12 километров.