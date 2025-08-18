Путин рассказал президенту ЮАР о встрече с Трампом

Состоялся телефонный разговор президентов РФ и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамафозы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы российский лидер поделился с южноафриканским коллегой основными итогами прошедших на Аляске переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Рамафоза, в свою очередь, выразил поддержку дипломатическим усилиям, которые направлены на мирное урегулирование конфликта на Украине.

«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического российско-южноафриканского партнёрства», - говорится в сообщении.

Ранее Путин по телефону рассказал о своей встрече с Трампом президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, сообщает RT.