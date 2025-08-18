Украина не остановится теперь ни перед чем. Таким образом в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об атаке Киева на ведущий в Венгрию нефтепровод.

«Все эти годы Россия предупреждала идеологов вскармливания киевского режима, входящих в Обамайдан клуб, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится и как поганая зараза расползется по всему миру», — написала она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, они уже совершали теракты в Африке, на Ближнем Востоке, освоили нелегальный рынок оружия в Европе и «отработали» черную трансплантологию с западными заказчиками.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что старана перестала получить российскую нефть по нефтепроводу. Причиной стала атака Украины на трансформаторную станцию, работающую на маршруте.