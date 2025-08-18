В Госдуме высказались об идее сокращения рабочего дня для отцов

Любое уменьшение продолжительности рабочего дня, включая четверг, для отцов детей в возрасте до трех лет, должно быть компенсировано. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Нилов подчеркнул, что такие предложения следует тщательно обсуждать с привлечением представителей профсоюзов, бизнеса и государственных органов, поскольку они касаются разнообразных аспектов занятости и оплаты труда.

«Это поправки в трудовом законодательстве. У нас существует трехсторонняя комиссия, где представлены и профсоюзы, и работодатели, и правительственная сторона. Что касается любого сокращения, то кто-то за это должен платить, кто-то это должен компенсировать», — отметил парламентарий.

Депутат предложил сократить рабочий день по пятницам на час без изменения общей продолжительности рабочей недели. Этот час можно компенсировать увеличением рабочего времени в другие дни или сокращением перерывов.

Ранее стало известно, что в России могут ввести укороченный рабочий день в четверг для молодых отцов. С таким предложением к Министерству труда и социальной защиты обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Это, по его мнению, поможет снизить нагрузку на женщин.